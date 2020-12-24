Президент Ильхам Алиев встретился с военнослужащими в селе Ханлыг Губадлинского района

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в село Ханлыг Губадлинского района и встретились здесь с военнослужащими.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, ребята.

Солдаты: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Как дела? Как поживаете?

Солдаты: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Как идет служба?

Солдаты: Отлично. Все хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Это поселок, который армяне построили в нашем древнем селе. Наши дома были снесены, после чего на деньги приехавших из-за рубежа армян построен поселок. Сегодня здесь живем мы. Вы здесь живете и несете службу. Мы вернулись на родные земли. Освободили их на поле боя. Прогнали врага с наших земель благодаря таким солдатам, как вы. Весь мир увидел, на что способен азербайджанский солдат, азербайджанский офицер.

Подходите сюда, ребята.

Солдаты: Добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. Это - наша древняя земля. Наш народ веками жил на этих землях.

Солдат: Машаллах, герой, настоящий герой.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, здравствуйте. Потом сфотографируемся.

Мы продемонстрировали нашу силу на поле боя. Прогнали армян с наших земель. Подняли флаг Азербайджана на наших землях. Осуществили самую сокровенную мечту азербайджанского народа, на поле боя, а не путем переговоров. Нас обманывали. За эти 27 лет армяне возвели здесь для себя поселок, перебросили армян из-за рубежа. Присвоили поселку Ханлыг какое-то уродливое армянское название.

Солдаты: Ваши слова "Мы прогнали их как собак" - наш лозунг.

Президент Ильхам Алиев: Они увидели нашу силу. Они считали, что вечно будут жить на наших землях и диктовать нам свою волю. Наше терпение иссякло, и я сказал: Вперед.

Солдаты: Слава, слава Вам, да здравствует Азербайджан! Да хранит Вас Аллах!

Президент Ильхам Алиев: Отважные азербайджанские солдаты продемонстрировали свою силу всему миру. Мне сообщают, что в настоящее время в высших военных школах ведущих стран мира изучают нашу боевую тактику. Это - новшество, война ХХI века. Мы освободили наши земли от оккупантов за счет профессионализма, воли, национального духа, героизма.

Солдаты: Благодаря Вашему руководству и Вашей воле.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Солдаты: Мы гордимся Вами. Да здравствует Азербайджан!

Президент Ильхам Алиев: Да здравствуют азербайджанский солдат!

Солдаты: Карабах - это Азербайджан!

Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся.

Солдат: С днем рождения, живите сто лет, да ниспошлет Вам Аллах долголетия!