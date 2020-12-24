Президент Грузии поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Для меня большая честь от имени народа Грузии и от себя лично поздравить Вас с днем рождения.

Сегодня хорошая возможность вспомнить вековые дружеские отношения между нашими странами. Наше партнерство основано на искренности и совместном сотрудничестве в решении стоящих перед нами проблем.

Сожалею, что Ваш день рождения совпал со временем, когда в мире все еще бушует пандемия COVID-19. Но в конце туннеля уже виден свет. В период, когда на данном этапе глобального кризиса во всем мире начинается применение вакцин, мы будем продолжать идти вперед, демонстрируя солидарность и единство.

Пользуясь случаем, также хочу подчеркнуть, насколько важен мир в нашем регионе. Я еще раз приветствую установление мира, который очень важен для всего региона, в том числе для нашего общего развития, прогресса и стабильности.

Верю, что мир выйдет из нынешнего кризиса благодаря международной солидарности, тесному единству и станет сильнее, чем раньше. Я с нетерпением жду встречи с Вами в Грузии после окончания пандемии.

Господин Президент, позвольте по случаю Вашего дня рождения еще раз передать Вам и Вашей семье пожелания здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.

Передаю Мехрибан ханым самые искренние и теплые пожелания", - говорится в поздравительном письме.