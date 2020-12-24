https://news.day.az/politics/1301364.html Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение Джебраила" - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение Джебраила" - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Джебраила".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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