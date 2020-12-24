Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение Джебраила"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Джебраила".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.