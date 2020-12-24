Президент Ильхам Алиев: Мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении
Мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления в ходе визита в освобожденный от оккупации Губадлинский район.
"Мы одержали Победу, прогнали врага с наших земель. Но никто не может гарантировать, что спустя несколько лет армянский фашизм вновь не поднимет голову. Поэтому Азербайджанское государство всегда должно быть сильным. Мы знаем свою мощь. И весь мир знает нашу мощь. Мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении. И сегодня можем выполнить. И армянская сторона знает это. Просто мы всегда с уважением относились к международному праву, и я всегда говорил, что у нас нет притязаний на земли других стран. Мы должны будем жить на своих землях, мы прогнали врага со своих земель, мы восстановим весь этот регион.
Губадлинский район - один из самых красивых районов нашей страны, и в короткие сроки планируется провести все необходимые восстановительные работы. Привлечены, приглашены иностранные эксперты, они проведут все оценочные работы. Собираются видеодокументы, фотодокументы, будет подсчитан весь нанесенный ущерб. Наши земли, природные ресурсы эксплуатировались. В Зангиланском районе эксплуатировалось месторождение золота. Так же и на других освобожденных территориях. За все это ответит армянское государство. Параллельно с этим будут проведены все восстановительные работы, и мы восстановим все наши города и поселки, села, люди вернутся сюда, и отныне мы будем жить на своей земле вечно. Отныне никто не может заставить нас покинуть свои земли", - сказал глава государства.
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