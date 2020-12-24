Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство всегда должно быть сильным

Мы одержали Победу, прогнали врага с наших земель. Но никто не может гарантировать, что спустя несколько лет армянский фашизм вновь не поднимет голову. Поэтому Азербайджанское государство всегда должно быть сильным.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления в ходе визита в освобожденный от оккупации город Губадлы.

"Мы знаем свою мощь. И весь мир знает нашу мощь. Мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении. И сегодня можем выполнить. И армянская сторона знает это. Просто мы всегда с уважением относились к международному праву, и я всегда говорил, что у нас нет притязаний на земли других стран. Мы должны, будем жить на своих землях, мы прогнали врага со своих земель, мы восстановим весь этот регион", - сказал глава государства.