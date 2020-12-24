Президент Ильхам Алиев: Если со стороны Армении будет выпущена хоть одна пуля, мы приведем их в такое состояние, что они забудут свои имена

Если сюда с той стороны будет выпущена хоть одна пуля, - отсюда до границы с Арменией 5 километров, - мы приведем их в такое состояние, что они забудут свои имена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления в ходе визита в освобожденный от оккупации город Губадлы.

"Сегодня на оккупированных в свое время землях развевается азербайджанский флаг. Сегодня я, как Верховный главнокомандующий, встречаюсь на этих освобожденных землях с солдатами. Уже предпринимаются конкретные шаги по восстановлению этого региона, Карабахского региона, подписаны первые контракты. Подлый враг все разрушил. Вдоль дороги - начиная от Джебраильского района, освобожденных земель и до Губадлы все разрушено. Нет ни одного уцелевшего здания. Только в Губадлы осталось несколько зданий, где проживали военнослужащие и члены их семей. Ненавистный враг разрушил все наши здания, все дома, исторические памятники, мечети, могилы", - сказал глава государства.

По его словам, все эти преступления документируются.

"Находясь в этих освобожденных регионах, видя совершенный армянами вандализм, я еще раз убеждаюсь, что мы сделали большое дело не только для себя, но для нашего региона. Мы раздавили голову армянскому фашизму. Наши земли привел в такое состояние армянский фашизм. Мы сломали хребет армянскому фашистскому государству, террористическому государству, и сегодня они вынуждены встать перед нами на колени, они должны сделать правильный вывод. Армянское общество должно сделать правильный вывод. Если они будут жить реваншистскими чувствами, то их конец будет плохим. Если сюда с той стороны будет выпущена хоть одна пуля, - отсюда до границы с Арменией 5 километров, - мы приведем их в такое состояние, что они забудут свои имена.

Мы добились своего. 10 декабря был проведен парад Победы. На параде Победы мы продемонстрировали уничтоженную и взятую в качестве трофеев вражескую технику, а также свой военный потенциал. Мы и дальше будем усиливать. Сейчас обсуждается бюджет следующего года. По моей инициативе военные расходы увеличиваются. В первую очередь потому, что в ходе войны мы использовали много оружия и боеприпасов, это надо восполнить. В то же время планируется и в дальнейшем приобретать современную технику. Вопросы модернизации нашей армии, ее боевой потенциал, профессионализм будут и впредь всегда находиться в центре внимания", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.