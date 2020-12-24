Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Благодаря беззаветному служению Родине, твердому отстаиванию национальных интересов, дальновидной и конструктивной политике на посту главы государства Вы по праву сниcкали большое уважение своего народа, а также высокий авторитет в международном сообществе.

Под Вашим сильным руководством братский Азербайджан сумел отстоять территориальную целостность своего государства в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюциями Совета Безопасности ООН, достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и укреплении национального единства.

В Вашем лице Казахстан имеет надежного друга и партнера, искренне заинтересованного в динамичном развитии многогранного сотрудничества между нашими странами, взаимовыгодной кооперации в Каспийском регионе.

Уверен, дружба наших народов и их культурное родство будут и впредь служить прочной основой казахско - азербайджанского стратегического партнерства.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности на благо народа Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.