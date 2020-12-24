Президент Ильхам Алиев: К сожалению, некоторые мусульманские страны называют Армению дружественной страной

К сожалению, мы до сих пор слышим, что некоторые мусульманские страны называют Армению дружественной страной. Это разрушили палачи, 20 лет руководившие этой "дружественной страной". Они пришли и разрушили, осквернили нашу мечеть. Весь мир должен увидеть это. Если нам будут предъявлять какие-то претензии, то мы ответим.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления перед разрушенной мечетью в Зангилане.

"Пусть приедет любая международная организация, увидит это, отразит это в своем отчете, осудит государство-оккупанта и убедится в том, с каким злом мы боролись, кого изгнали с наших земель, кого выдворили отсюда. Посмотрите, во что они превратили наши города. Нет ни одного уцелевшего здания. Я проехал по освобожденным от оккупации землям от Джебраила до Губадлы, до Зангилана. Нет ни одного уцелевшего здания. Все здания снесены, разрушены, наши села переименованы, им присвоили уродливые названия, а мечеть оказалась в таком состоянии. Армения ответит за это, ответит! Уже ответила, мы изгнали их с наших земель, уничтожили их, их армию. Уверен, что после этих видеокадров "международные чиновники", пытающиеся предъявлять нам претензии, заткнутся. Мы же восстановим эту мечеть, и наши граждане будут совершать здесь молитвы, отсюда будет разноситься звук азана, на эти земли вернется жизнь", - сказал глава государства.