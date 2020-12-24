Кабинет Министров внес изменение в постановление "Об ужесточении особого карантинного режима в Азербайджанской Республике с 14 декабря 2020 года".

Как передает Day.Az, в соответствии с постановлением, передвижение с места проживания или пребывания лиц, призванных на действительную срочную военную службу, будет разрешено на основании повестки Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики или направления на медобследование, а прибытие лиц, уволенных с военной службы в места проживания или пребывания - на основании военного билета и справки, предоставленной им соответствующей воинскую частью.