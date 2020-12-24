ЕС и ВОЗ предоставили Азербайджану медицинские принадлежности и защитные средства

Европейский союз (ЕС) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передали Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики 52 монитора для пациентов, 258 носовых кислородных канюлей, 258 масок Вентури, 123 пульсоксиметра, запасные части медицинских принадлежностей для использования в лечении тяжелых пациентов, инфицированных COVID-19, а также 987 тысяч пар перчаток для медицинских работников для обеспечения безопасности в борьбе с пандемией COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в азербайджанском представительстве ВОЗ. Эти принадлежности были доставлены в страну представительством Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане в рамках проекта "Инициатива солидарности для здоровья" при финансовой поддержке Европейского Союза.

Отметим, что 27 марта 2020 года Европейский Союз объявил о выделении шести странам Восточной Европы и Кавказа, включая Азербайджан, большого пакета помощи для предотвращения пандемии COVID-19, выявления и борьбы с вирусом.

Ранее в рамках инициативы в июле и сентябре в Азербайджан были доставлены два груза, состоящие из средств индивидуальной защиты и медицинских принадлежностей.

"3-я и 4-я партии груза, состоящие из средств индивидуальной защиты и медицинских принадлежностей, которые мы передали Азербайджану на сегодняшней церемонии подписания, являются очередным примером партнерства и командной работы между Европейским Союзом, Всемирной организацией здравоохранения и Азербайджаном", - отметил глава Представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас и пожелал азербайджанскому народу здорового и счастливого Нового года.

"На нынешнем этапе проекта наряду с продолжением поставок медикаментов мы уделяем особое внимание проведению дополнительных тренингов для работников здравоохранения и поддержке более глубоких и долгосрочных потребностей в сфере здравоохранения страны", - сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

"В настоящее время весь мир прилагает усилия для борьбы с пандемией COVID-19. Думаю, что и мы, объединив свои силы в Азербайджане, сможем преодолеть эту проблему. Поставленные медицинские принадлежности помогут удовлетворить потребности как поликлиник, так и больниц", - отметил руководитель аппарата Минздрава Надир Зейналов, выразив признательность как Европейскому Союзу, так и Всемирной Организации Здравоохранения за оказанную помощь.

Отметим, что в тот же день ВОЗ передала Министерству здравоохранения 1 миллион единиц медицинских масок для поддержки усилий по борьбе с распространением COVID-19. Это является составной частью кампании по распространению 2,5 миллиона медицинских масок, осуществляемой азербайджанским представительством ВОЗ, в учреждения здравоохранения, а также в государственные институты и неправительственные организации, работающие с уязвимыми группами населения.