Вот как азербайджанский спецназ сражался в Карабахе

В Интернете опубликованы архивные кадры Второй Карабахской Войны, на которых показан азербайджанский спецназ, участвовавший в боях за освобождение территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Прапорщик Вердиев Натиг Алимурад оглы, снявший видео, решил добровольно пойти в армию в 2016 году во время "Апрельской войны".

Он служил в Отряде особой разведки в Тертере.

27 сентября 2020 года они вместе со своими соратниками водрузили наш флаг на высотах Мурова, которые они освободили от оккупации, и подарили нашему народу первую радость Победы. В сложных условиях они защищали флаг, голодая и испытывая жажду в течение 3 дней в холодную погоду.

Вердиев Натиг героически погиб 1 октября 2020 года в боях за защиту флага.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева посмертно награжден медалью "За Родину".