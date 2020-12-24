https://news.day.az/politics/1301392.html Премьер-министр Грузии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Грузии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Грузии поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны и благополучия нашего народа, крепкого здоровья.
Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие дружественных отношений между нашими странами, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.
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