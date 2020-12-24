Армянские телеграм-каналы разоблачили вранье военно-политического руководства Армении о том, что ВС Азербайджана, якобы, бьют по гражданским объектам.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на опубликованных кадрах видны последствия удара азербайджанской армии по Дому культуры в Шуше в первые дни войны.

"Медиапорту" стали известны факты об обстоятельствах гибели армянских полицейских в оккупированном на то время городе:

"Инцидент произошел 4 октября, когда по прямому приказу Никола Пашиняна в Шушинском Доме культуры было сосредоточено большое количество сотрудников милиции, после чего противник четко определил местонахождение и бомбил здание.

В день инцидента тогдашний директор Службы национальной безопасности Аргишти Кярамян сообщил об инциденте Николу Пашиняну и показал другие факты, после чего Пашинян дал указание сохранить в тайне имена убитых полицейских и удалить все видеозаписи, чтобы не допустить их публикации".