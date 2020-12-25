Победа Азербайджана изменила геополитический расклад в регионе

Утром 27 сентября Азербайджан начал операцию "Железный кулак" по восстановлению юрисдикции в Карабахе. Война, получившая название 44-дневной, завершилась 10 ноября подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на Независимую газету.

Первые недели военных столкновений не предвещали если и не полученных итогов, то, во всяком случае, столь быстрого их достижения. Армянская сторона теперь может сколько угодно сетовать на то, что у нее самой не хватило боеспособных сил - резервисты заметно уступали в подготовке основным, нового расклада в многолетней зоне конфликта не избежать. В Ереване еще предстоит разобраться с тем, как получилось, что у Азербайджана оказалось более современное, а главное, более подходящее для войн в карабахских условиях вооружение, эффективная тактика, тогда как армянские подразделения, по словам экспертов, воевали "вчерашним оружием" по "лекалам первой карабахской войны". Притом что в четырехдневной войне 2016 года стало ясно, что Азербайджан намерен добиться преимущества дронами. Однако спустя четыре года выяснилось, что армянская сторона уроков не извлекла - против беспилотников она в какие-то моменты опять оказывалась совершенно беспомощной. К тому же молва о неприступности армянских позиций, похоже, оказалась преувеличенной.

В последнюю неделю войны преимущество азербайджанских сил стало подавляющим. Новый баланс в Нагорном Карабахе сформировал новые политические реалии в Баку, Ереване и в регионе в целом.

Премьера Пашиняна обвиняют в предательстве. Общество расколото. Часть населения требует его отставки. Другая часть, не особо доверяя Пашиняну и его команде, еще меньше доверяет противоположному политическому лагерю, в котором нет ни новых лиц, ни новых идей, ни вообще, похоже, идей, кроме смены власти. И небольшая часть продолжает считать Пашиняна лидером, способным обеспечить стране благо. Армения оказалась в глубочайшем кризисе - испытание проходит ее государственность.