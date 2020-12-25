МИД Азербайджана ответил на предвзятую резолюцию парламента Люксембурга

24 декабря Палатой депутатов Великого Герцогства Люксембург была принята предвзятая резолюция в отношении освобожденного от оккупации Карабахского региона Азербайджана. В этой резолюции, выдвинутой проармянским членом Христианско-Социалистической политической партии Клодом Визелером, искажается правда о ситуации в регионе, выдвигаются абсолютно необоснованные обвинения против Азербайджана и Турции.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы МИД, несмотря на отсутствие какой-либо юридической силы резолюции, выступление парламента Люксембурга с противоречащими международному праву и резолюциям Совета Безопасности ООН документами, выдвижение ложных обвинений без изучения ситуации в регионе, свидетельствует о предвзятой позиции этого органа:

"Если бы члены законодательного органа Люксембурга думали о будущем региона, включая Армению, то они бы поощряли выполнение трехстороннего заявления от 10 ноября, использование новых возможностей сотрудничества для создания мира, безопасности и процветания в регионе. Очевидно, что парламент Люксембурга заинтересован не в урегулировании длительного конфликта в регионе, реализации резолюций СБ ООН, восстановлении прав вынужденных переселенцев, чьи фундаментальные права нарушались десятилетиями, а в разжигании вражды между государствами региона. Мы хотели бы подчеркнуть, что принятие таких документов провокационного характера и предвзятости не сможет стать препятствием для дальнейшего развития и прогресса региона на основании уважения принципов международного права".