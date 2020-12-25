https://news.day.az/politics/1301480.html Президент Ильхам Алиев объявил о демобилизации военнослужащих, призванных из-за военных действий в Карабахе
Президент Ильхам Алиев объявил о демобилизации военнослужащих, призванных из-за военных действий в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 декабря подписал распоряжение об увольнении с военной службы по мобилизации.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В соответствии с распоряжением, военнослужащие, призванные на военную службу согласно распоряжению Президента Азербайджана № 2280 от 28 сентября 2020 года, будут поэтапно уволены с военной службы по мобилизации с 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
Министерству обороны и Государственной пограничной службе поручено систематически информировать Президента Азербайджана о выполнении этого распоряжения, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре