Внесены изменения в Порядок формирования, управления и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об изменениях в "Порядок формирования, управления и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, в "Порядок формирования, управления и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом", утвержденный указом Президента Азербайджана № 963 от 19 марта 2020 года, вносятся нижеследующие поправки.

В п. 2.2. после слова "счет" добавляются слова "со стороны Кабмина Азербайджана банковские счета в азербайджанских манатах и иностранной валюте в Центральном банке Азербайджана и кредитных организациях"; в п. 2.4 цифра "2020" заменяется цифрой "2021"; в п. 2.5 слово "на счету" заменяется словами "и на банковских счетах".

Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.