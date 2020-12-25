Наши соотечественники добились справедливого подхода в решении муниципалитета Бельгии

Муниципалитет Икселеса столицы Бельгии подготовил проект решения, связанного с Нагорным Карабахом.

Как сообщили Day.Az из проживающей в Брюсселе азербайджанской общины, в первоначальной версии проекта решения была выражена предвзятая позиция в отношении нашей страны. В результате обращения, адресованного членами общины руководству муниципалитета Икселеса, а также проведенных встреч был обеспечен справедливый подход и достигнуто изменение текста решения.

Напомним, что муниципалитет Икселеса, являющийся одним из 19 муниципалитетов Брюсселя, находится в центральной части столицы. На этой территории с населением около 90 тысяч человек проживают граждане более 170 зарубежных стран.