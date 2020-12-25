В Милли Меджлисе предложили создать Федерацию ветеранов войны

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения пакета бюджета на 2021 год депутат Азай Гулиев выступил с предложением о создании Федерации ветеранов войны с выделением этой структуре средств из бюджета.

Как сообщает Day.Az, отметив, что лицам, призванным на военную службу по мобилизации, ежемесячно выплачивается 360 манатов, депутат сказал, что эти средства необходимо увеличить в разы.

Депутат считает, что следует пересмотреть пособия неработающим военнослужащим, за исключением тех, у кого на прежних местах работы была сохранена зарплата.

Депутат Саттар Мехбалиев сказал, что на восстановление освобожденных от оккупации районов в следующем году из бюджета планируется выделить 2,2 млрд. манатов, при этом отметив, что не нужно всего ждать от государства: "В Азербайджане действуют крупные транснациональные компании, которые также должны внести свой вклад в процесс восстановления".