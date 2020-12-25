Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Прошу принять от имени Информационного агентства России ТАСС и меня лично самые сердечные поздравления с Вашим днем рождения!

Выдающийся политик современности, мудрый руководитель, уникальная личность, любящий муж и отец, на протяжении многих лет Вы все свои силы, знания и опыт отдаете на благо Азербайджана. Истинный патриот и защитник азербайджанского народа, Вы восстановили историческую справедливость и победно укрепили государственность своей страны.

От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии для претворения в жизнь задуманных планов, успешной и плодотворной работы на благо родной страны!

Мира и процветания Вам и народу Азербайджана!" - говорится в поздравительном письме.