Соглашение о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном было достигнуто 10 ноября. После войны режим прекращения огня кажется продолжительным. Азербайджан, не перешедший границу Армении ни на сантиметр, осуществив военную операцию на своей территории, освободил находившиеся под оккупацией армян на протяжении почти 30 лет семь районов, а также считающийся колыбелью азербайджанской культуры город Шуша. Три из этих районов - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский - были возвращены Азербайджану в соответствии с соглашением.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье под заголовком "Мир для Азербайджана и Армении", опубликованной на французском портале Agoravox.

В статье, автором которой является Ален Руместан, сообщается, что резолюции Совета Безопасности ООН требовали немедленного выхода Армении с оккупированных территорий в соответствии с международным правом, которое является гарантом территориальной целостности стран, неприкосновенности границ и мира. Не менее 800 000 азербайджанцев стали вынужденными переселенцами в своей стране в течение почти 30 лет, вынужденно покинув находящиеся под оккупацией свои земли, переехали в другие районы страны и в столицу Баку. Сегодня они хотят вернуться в свои родные места.

В статье отмечается, что в такой ситуации настоящая кампания "подстрекательства к войне" во Франции может усугубить ситуацию. Надеются ли эти подстрекатели войны на возобновление конфликта? Ведь он привел к многочисленным жертвам с обеих сторон. Во Франции некоторые даже использовали религиозный фактор в этой провокационной кампании, выражая решительные взгляды против ислама. Однако то, что произошло между Арменией и Азербайджаном, не имеет ничего общего с религиозным конфликтом.

По словам автора, некоторые неосведомленные по поводу конфликта люди не воздерживаются от выдвижения нелепых заявлений. Он отмечает, что общая черта этих людей заключается в том, что все они имеют ошибочную информацию о конфликте, далеки от реальности и, самое главное, игнорируют позицию одной из сторон. Но еще опаснее выражение этими людьми мнений в контексте ненависти.

Коснувшись постановления Сената Франции о признании "Нагорно-Карабахской Республики", автор статьи доводит до сведения читателя, что такой шаг был сделан в мире впервые, и за 30 лет ни одно государство не признало эту "республику".

В статье подчеркивается, что Азербайджан - светская страна, в которой представители разных религий живут в мире и согласии. Главный раввин Азербайджана пишет в швейцарской газете, что синагоги, церкви и мечети в этой стране выстроены в ряд и сохраняются в идеальном состоянии. Люди прогуливаются по улице в любой желаемой одежде, живут в соответствии со своей религией и убеждениями. Азербайджан - первая светская республика на Востоке, где в 1918 году женщинам впервые было предоставлено право голоса, хотя во Франции это произошло в 1945 году. В Азербайджане женщины осуществляют деятельность как предприниматели, инженеры, политики.

Автор также отмечает роль Азербайджана в финансировании реставрации семи церквей периода X и XII веков во французском департаменте Орн, Страсбургского кафедрального собора, барельефа в базилике церкви Святого Петра в Ватикане, катакомб Святого Себастьяна в Риме. Сообщается, что Папа Иоанн Павел II и Папа Франциск посетили Азербайджан, образцовую страну с точки зрения терпимости, и высоко оценили религиозную толерантность. Туристы могут посетить отреставрированную армянскую церковь в центре Баку. Более того, следует отметить, что тысячи армян живут в Азербайджане в гармонии со всеми гражданами страны. В Баку проходит Всемирный форум по межкультурному и межрелигиозному диалогу, который объединяет представителей разных религий и культур со всего мира.

В статье отмечается, что во Франции распространялись фейковые новости об армяно-азербайджанском конфликте. Было ошибочно заявлено, что Азербайджан якобы хотел уничтожить следы христианской цивилизации. Франция лишилась репутации справедливого посредника и сопредседателя Минской группы, а азербайджанская общественность потребовала отстранения Франции от сопредседательства в ней. Решение французских депутатов было встречено в Азербайджане с большим недовольством, и было заявлено, что такие шаги противоречат миру и безопасности в регионе.

В статье говорится, что последствия всех разжигающих ненависть высказываний, независимо от того, откуда они исходят, крайне негативны, и мешают армянам и азербайджанцам жить вместе, как в прошлом. Предвзятость во Франции разжигает ненависть, а это очень опасно.