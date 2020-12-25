В Ханкенди снесли елку жены Пашиняна

В Ханкенди демонтировали праздничные палатки и елку, которые хотела установить жена Пашиняна Анна Акопян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, супруга премьера решила 26-27 декабря организовать новогодние праздники и предусмотрела из своего фонда 4750 подарков.

Данная инициатива, однако, вызвала недовольство и раздражение у армян и они намеревались сорвать это неуместное мероприятие в день открытия.

Кроме того, данная акция нехотя раскрыла реальные потери армянской армии. 14 ноября Микаэл Минасян на своей странице в Facebook обвинил Никола Пашиняна в том, что он скрывает от общественности число потерь Армении.

"А факт состоит в том, что 5 дней назад в СНБ Николу доложили, что по состоянию на данный момент у нас есть: 2250 погибших и попавших в морг, 1400 погибших и пока не попавших в морг, 1100 пропавших без вести. 4750 подтвержденных смертей, о которых по документу было доложено премьер-министру РА", - написал Минасян.

Акопян, организуя праздник с подарками для 4750 детей в возрасте 2-6 лет, переселенных из Нагорного Карабаха в Армению, косвенно подтвердила реальные потери армянских ВС.

"Не 4700 и не 4800. 4750 подарков. Это не совпадение, а циничное издевательство", - пишут армяне в соцсетях.