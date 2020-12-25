Азербайджан полностью контролирует дорогу Капан - село Агарак

Автодорога Капан - село Агарак в Зангезуре полностью перешла под полный контроль Азербайджана, в связи с чем граждане Армении перестали пользоваться этой трассой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил мэр Капана Геворг Парсян в ходе рабочего обсуждения, организованного в Национальном собрании.

"У нас есть три проблемные дороги: Капан - Горис, Капан - Чакатен и Капан - село Агарак. Дороги Капан - Горис, Капан - Чакатен действуют, но мы не сможем пользоваться дорогой, ведущей в село Агарак, потому что она полностью находится под контролем противника", - посетовал Парсян.

Мэр отметил, что есть и альтернативная дорога, которая требует капитального ремонта и она в несколько раз длиннее.

"Из-за неиспользования этой дороги жители сел Агарак, Егвард и Уджанис в некотором смысле оказались в блокаде", - признался Геворк Парсян.