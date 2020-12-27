Победа в Карабахе еще более сплотила Азербайджан и Россию

В уходящем году с новой силой вспыхнул самый тяжелый и затяжной конфликт на постсоветском пространстве - Азербайджан вступил в войну с Арменией за Нагорный Карабах. Уже в третий раз. Сейчас может показаться, что Москва явно действует в интересах Баку, особенно после того, как Владимир Путин поддержал азербайджанскую позицию по Карабаху. О том, как развивались российско-азербайджанские отношения накануне войны, как повлияло на них сближение России и Турции и как эти процессы предопределили исход боевых действий, - в материале "Ленты.ру", передает Day.Az.

"С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики", - заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Договоры о взаимном торговом сотрудничестве Москва имеет с обеими закавказскими республиками. Показатели товарооборота России с Азербайджаном и Арменией примерно равны в области российского импорта - примерно по 0,9 миллиарда долларов. Но Баку экспортирует в Москву гораздо больше, чем Ереван.

Да и российских денег в азербайджанской экономике куда больше, чем в экономике Армении. Официальный представитель Баку Джейхун Бахрамов летом 2020 года оценивал объем российских инвестиций в пять миллиардов долларов США. Объем российских инвестиций в экономику Армении скромнее, Владимир Путин оценивал их в два миллиарда долларов. Кроме того, российские компании (всего их 950) составляют 10 процентов от всех компаний с иностранным капиталом в Азербайджане.

Несмотря на участие Армении в ОДКБ, между Москвой и Баку существует свой двусторонний договор от 1997 года, согласно которому стороны обязуются не участвовать в агрессивных мероприятиях друг против друга, в том числе и через третьи страны. Между Россией и Азербайджаном также есть соглашение, предусматривающее поставки российского вооружения и техники, подготовку кадров и участие российских специалистов в ремонте и модернизации техники.

Фархад Ибрагимов, российский политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" в беседе с "Лентой.ру" подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном за последние семь лет вышли на качественно новый уровень развития. "И Москва, и Баку постоянно утверждали (и утверждают), что двусторонние отношения носят характер стратегического партнерства, товарооборот растет, расширяется поле для взаимодействия", - подчеркнул он.

Восточный вопрос

Москва и Анкара в Карабахе выступили вовсе не оппонентами, а ситуативными союзниками. И для Путина, и для его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в данной ситуации куда более ценна возможность разрешения конфликта без участия Запада, и у них все получилось - для заключения перемирия не потребовалось участие США, ЕС и Минской группы ОБСЕ. Более того, другие посредники в карабахском конфликте показали свою неспособность повлиять на обстановку в регионе.

"Азербайджан - независимое суверенное государство. Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать?", - сказал президент России Владимир Путин

Политолог Фархад Ибрагимов напомнил, что ввести в Карабах российских миротворцев первым предложил именно Азербайджан, и он заинтересован в наличии этого контингента в регионе. Эксперт уверен, что Баку широко смотрит на вопросы международного сотрудничества. "В Баку уверены, что нужно развивать отношения с каждым из региональных игроков в равной степени, взяв для себя максимально возможную выгоду. Наличие российских миротворцев в регионе может еще больше сблизить две страны", - считает он.

"В Баку не ставится вопрос о том, чтобы строить отношения лишь с Турцией в ущерб российско-азербайджанским отношениям, или наоборот, сказал Фархад Ибрагимов

Надежный партнер

Еще одним важным фактором, который предопределил характер нынешнего мирного урегулирования и продолжит влиять на двусторонние отношения России и Азербайджана, является схожесть политических режимов двух стран и личные отношения, которые сложились между Путиным и азербайджанскими элитами. Они сумели сохранить с Москвой теплые добрососедские отношения не на словах, а на деле.

"Российский Президент всегда отмечал, что именно бывший Президент Гейдар Алиев внес существенный вклад в российско-азербайджанские отношения, по сути, перезагрузил их и дал новую жизнь, - отмечает Ибрагимов в разговоре с "Лентой.ру". - Президент Ильхам Алиев как продолжатель политики своего отца развивал их и довел до уровня стратегического партнерства".

И Алиев-старший, и нынешний глава государства, его сын Ильхам, - максимально понятные для российского руководства люди. Бывший журналист Никол Пашинян в этом смысле полная противоположность. Он сам, как и его окружение, пришли к власти в результате так называемой цветной революции, а значит, не вполне легитимны в глазах российского руководства. К тому же новая армянская власть объявила "охоту" на друзей России из числа прежних политических элит. Это обстоятельство тоже не осталось без внимания Москвы, о чем открыто заявляли ее представители.

Кроме того, все годы своей независимости власти Азербайджана выстраивали наиболее прагматичную политику в отношении Москвы. Да, в Баку последовательно занимались национальным строительством, периодически участвовали в каких-то политических и экономических проектах с Западом, однако никогда не рвали отношения с Россией картинно, не делали ничего ей вопреки. Даже процесс декоммунизации в стране прошел спокойно, без антироссийской риторики.

Азербайджан всегда ставил во главу угла рациональность, а не политические лозунги. Республика смогла показать постсоветскому пространству пример того, что независимую внешнюю политику можно строить не на противостоянии Москве и без подчинения ей же. Политолог Фархад Ибрагимов считает, что для самой России пример Азербайджана тоже крайне важен - он показывает, что хорошие отношения с Кремлем не обязательно разменивать на безоговорочную лояльность.

"Азербайджан показывает пример всем постсоветским республикам, что если уважительно относиться к Москве, не поддаваться давлению третьих сторон и вести, что называется, "честную игру", то можно договориться на самых выгодных для себя условиях, где будут соблюдены интересы всех сторон, - сказал Фархад Ибрагимов

Взгляд в будущее

Безусловно, вклад России в карабахское урегулирование серьезно повлияет на российско-азербайджанские отношения и сделает их более теплыми. И нельзя сказать, что Москва резко захотела сменить союзника и предпочесть Азербайджан Армении.

Россия изначально заняла нейтральную позицию, руководствуясь исключительно положениями международного права. ООН считает земли Карабаха территорией Азербайджана. Более того, независимость Нагорного Карабаха не признана даже самой Арменией - и Путин отдельно указал на это в ходе пресс-конференции. На территорию самой Армении боевые действия не переходили - точнее, в Ереване заявляли об этом, но сообщения не подтвердились - следовательно, Россия не могла оказать ей поддержку в рамках договоренностей по ОДКБ.

В Баку и до войны было четкое понимание необходимости сближения с Москвой, особенно на фоне экономических кризисов, вызванных пандемией коронавируса, указывает Фархад Ибрагимов. Теперь эти отношения просто станут еще теснее. А вот об Армении такого сказать нельзя - Ереван не особенно демонстрировал дружелюбность в отношении России, особенно в последние два года при премьерстве Пашиняна. Тем не менее Россия все равно приложила максимум усилий, чтобы спасти ее положение, просто она не стала жертвовать ради этого своими теплыми отношениями с Баку.

Дальнейшее развитие ситуации вокруг Карабаха неразрывно связано с позицией России. Но на обстановку, безусловно, будут сильно влиять и внутриполитические процессы в Армении - граждане полностью не согласны с решением властей подписать мирный договор на условиях фактической капитуляции. Если власть там сменится, новая эскалация неизбежна. Поэтому в Баку сейчас будут предпринимать все усилия, чтобы показать лояльность Азербайджана российскому плану урегулирования. И из этой ситуации нужно извлечь максимум пользы, чтобы укрепить российское влияние в Закавказье.