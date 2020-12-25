В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

Председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Ваше имя в Азербайджане, странах СНГ и во всем мире прочно ассоциируется с принципиальным, сильным и волевым лидером, ведущим свою страну твердым курсом по пути развития и процветания, обеспечения гражданского мира и согласия.

Решение стоящих перед Вами ответственных задач требует предельной мобилизации физических и душевных сил, которые Вы всецело отдаете делу повышения благосостояния, культурного и духовного обогащения народа Азербайджана.

Глубоко убежден, что исключительная работоспособность и высокий интеллектуальный потенциал позволят Вам и далее добиваться успехов в многоплановой деятельности во благо Азербайджанской Республики.

Пользуясь столь приятным случаем, выражаю искреннюю признательность за Вашу последовательную и конструктивную позицию в вопросах развития интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств и неизменную поддержку Исполкома СНГ.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успешной реализации всех Ваших планов и замыслов", - говорится в поздравлении.

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Почетный президент Римского клуба Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство, господин Президент Алиев.

Рад сердечно поздравить Вас с днем рождения. Желаю постоянных успехов Вам и Вашей прекрасной стране под Вашим мудрым руководством.

Для меня было большой честью участвовать во II Глобальном форуме открытых обществ, который прошел в Баку в апреле 2014 года. В то время я был сопредседателем Римского клуба - организации, поддерживающей мирное экономическое развитие на нашей планете с ограниченными ресурсами. Вы, проявив большую щедрость, пригласили тогда на встречу высокопоставленных гостей.

Также хотел бы подчеркнуть, что Международный центр Низами Гянджеви успешно продолжает деятельность по пропаганде таких ценностей, как международное сотрудничество и толерантность.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам свое глубочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

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Депутат Великого национального собрания Турции, руководитель Азербайджано-Турецкой межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

Искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству и Вашей семье здоровья, счастья.

Благодаря смелости, мудрости и лидерству Вашего превосходительства в качестве Верховного главнокомандующего героическая Азербайджанская армия за короткий срок - в течение 44 дней исполнила завет общенационального лидера Гейдара Алиева, положила конец 27-летней тоске азербайджанского народа и освободила Карабах. В этот период весь турецкий народ во главе с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом молился за победу Азербайджана и поддерживал его.

Турецкая Республика и впредь, как это было до сих пор, будет находиться рядом с Азербайджаном в любых условиях, в любой ситуации.

Уважаемый господин Президент, благодаря усилиям Вашего превосходительства и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана под лозунгом "Одна нация, два государства" отныне на Кавказе будут обеспечены устойчивый мир, процветание, благополучие и спокойствие", - говорится в поздравлении.

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Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично позвольте сердечно поздравить Вас со знаменательным событием в Вашей жизни - Днем рождения!

День рождения - это не просто праздник. Это повод задуматься о пройденном жизненном пути и наметить планы на будущее и пути к новым вершинам, которые еще предстоит покорить. Зная Ваше трудолюбие, настойчивость, целеустремленность и профессионализм, умение найти верное решение самых сложных вопросов, уверены, что Вы всегда добьетесь положительных результатов в интересах своего государства и народа.

Ваша многогранная деятельность, основанная на высокой компетентности и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешной реализации поставленных задач. При Вашем мудром правлении осуществилась давняя мечта азербайджанского народа о восстановлении исторической справедливости. Ваша жизнь - яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное внимание.

Разделяя с Вами, уважаемый Ильхам Гейдар оглы, все самые радостные чувства в этот торжественный день, от всей души хотим пожелать Вам долгих и плодотворных лет жизни в добром здравии, мудрости, энергии, процветания, реализации всех задуманных планов, а также бодрости духа и прекрасного настроения! Желаем Вашим родным и близким благополучия и благоденствия.

Пусть Всевышний хранит Вас на пути к истине и воздаст Вам за добрые деяния", - говорится в поздравлении.

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Председатель Фонда стратегических и социальных исследований группы Мармара Аккан Сувер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый наш Президент Ильхам Алиев.

Вы находитесь в преддверии нового года своей жизни.

Конечно, каждый возраст имеет свое значение, свою ценность.

Но думаем, что Ваш новый год жизни, в который Вы вступаете, имеет совершенно другое значение. Потому что, Ваше превосходительство, Вы положили конец тридцатилетней тоске и обеспечили поднятие славного флага Азербайджана в Карабахе.

Немыслимая ценность этой исключительной Победы, которую Вы одержали в условиях, когда мир и Азербайджан ведут борьбу с коронавирусом, будет лучше осознана в будущем. Потому что Вы, Ваше превосходительство, принесли в Карабах справедливость.

Именно в таких великолепных условиях Вы вступаете в новый год своей жизни.

Для нас большая честь от своего имени и от имени сотрудников, работающих в Фонде стратегических и социальных исследований Группы Мармара, поздравить Вас как с Победой, так и Вашим днем рождения.

Пользуясь случаем, также поздравляю Вас с Новым годом. Желаю Вашему превосходительству и в Вашем лице нашим азербайджанским братьям благополучия, счастья и мира.

Желаю долгих лет жизни", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

От имени руководства Международной тюркской академии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Также рад передать Вам добрые пожелания по случаю наступающих Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Благодаря Вашей целенаправленной, последовательной и неутомимой деятельности Азербайджанская Республика добилась значительных успехов во всех сферах в международном масштабе. В частности, славная Победа, одержанная под Вашим руководством в Отечественной войне, была вписана золотыми буквами в историю братского азербайджанского народа. Успехи, достигнутые Азербайджаном, создают прочную основу для будущих достижений и вызывают большую гордость во всем тюркском мире. Верю, что Ваше особое внимание развитию связей тюркоязычных государств будет и впредь вносить важный вклад в дальнейшее укрепление исторических уз между нашими народами.

Уважаемый господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству глубокую признательность за внимание и заботу о деятельности Международной тюркской академии. В этот знаменательный день желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

По случаю дня Вашего рождения примите самые теплые поздравления, пожелания крепкого здоровья, мира и счастья Вам и Вашим близким.

В нынешнее непростое время особенно желаю Вам успехов в ответственной государственной деятельности на благо родной страны и народа, неиссякаемой энергии и вдохновения для реализации всего задуманного для обеспечения устойчивого плодотворного развития Азербайджанской Республики. Пусть Ваш богатый опыт и прочный авторитет будут залогом уверенного, благополучного будущего Азербайджанского государства.

Подтверждая неизменную приверженность историческим традициям доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном, надеюсь на дальнейшую эффективную реализацию потенциала нашего взаимодействия в рамках стратегических российско-азербайджанских отношений".

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Бывший Президент Болгарии Петр Стоянов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство, дорогой друг.

Передаю Вам искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю Вашему превосходительству и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана - успехов и прогресса.

Господин Президент, выражаю Вам признательность за поддержку с момента создания Международного центра Низами Гянджеви, его сопредседателей, членов Правления, генерального секретаря и нашей команды", - говорится в поздравлении.

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Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Президент Ильхам Алиев.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, счастья.

Ваше превосходительство, Вы всегда уделяете большое внимание развитию связей между Всемирной таможенной организацией и Азербайджанской Республикой. Я хочу еще раз подчеркнуть свою приверженность устойчивому и тесному сотрудничеству между Всемирной таможенной организацией и Вашей страной в целях содействия достижению национальных целей путем развития и модернизации таможенной системы Азербайджана. Верю, что наши связи будут продолжать давать эффективные результаты для обеих сторон и в ближайшие годы.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам в наступающем 2021 году здоровья и счастья, Вашей стране и гражданам - мира и прогресса, с нетерпением жду встречи с Вами в будущем.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам свое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Хизри Шихсаидов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Вы как дальновидный и мудрый политик, истинный патриот своей страны, который последовательно защищает ее интересы, по праву снискали общепризнанный авторитет и уважение в Азербайджанской Республике и за ее пределами. Достижения современного Азербайджана, укрепление его экономических, политических и международных позиций и повышение уровня благосостояния населения связаны с Вашим именем. Все это свидетельство достойного продолжения Вами славных дел Вашего отца - выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева.

Между нашими народами сложились особые дружественные отношения, которые имеют многовековую историю. Мы этим дорожим. Желаю Вам доброго здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу - мира и процветания!" - говорится в поздравительном письме.

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Директор представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Государстве Израиль Арье Гут поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения. В этот счастливый для Вас день я хотел бы вновь выразить свои искренние чувства уважения и признательности лично Вам - опытному государственному деятелю, исключительно талантливому, прагматичному политику и достойному лидеру Азербайджанского государства.

От имени народа Израиля, от имени выходцев из Азербайджана в Израиле хочу поздравить Вас и весь азербайджанский народ с Парадом великой Победы, одержанной Азербайджаном над армянскими оккупантами, и полной капитуляцией Армении.

Недавний Парад продемонстрировал, что это - военная, политическая, моральная и технологическая победа лично Президента Азербайджана, храброго азербайджанского солдата и офицера и всего азербайджанского народа. Азербайджан как победившее государство деоккупировал территории, находившиеся под 30-летней оккупацией, и доказал всему миру свою возросшую геополитическую, военно-техническую, технологическую и дипломатическую мощь и значимость в регионе Южного Кавказа.

Благодаря Вашей мудрой, многовекторной и сбалансированной внешней политике Азербайджанская Республика превратилась в сильный геополитический стержень, в подлинного регионального лидера, а также заняла свое особое место как на постсоветском пространстве, так и в мировом сообществе.

Мы в Израиле как выходцы из Азербайджана очень гордимся тем фактом, что Азербайджан является и продолжает оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога. Именно благодаря Вашей прагматичной и мудрой государственной деятельности Азербайджан наравне со всеми сферами деятельности также успешно осуществляет политику толерантности и мультикультурализма, которые являются образом жизни азербайджанского общества. Азербайджан имеет свою модель мультикультурализма, которая составляет альтернативу господствующим в Армении национализму, шовинизму, фашизму и терроризму.

Вы заслужили любовь и уважение не только собственного народа, который восторгается и гордится Вашей дипломатией и победой, но и всех мировых еврейских общин.

Дорогой Ильхам Гейдарович, примите мои наилучшие, искренние пожелания по случаю Вашего дня рождения, предстоящего Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Искренне, от всей души желаю Вам и Вашей прекрасной семье здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия, больших успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравлении.

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Бывший Президент Украины, член Международного центра Низами Гянджеви Виктор Ющенко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

Дорогой друг.

Наша семья поздравляет Вас с днем рождения. Пусть этот Новый год Вашей жизни принесет Вам и Вашей прекрасной семье здоровье, счастье, а Азербайджану - прогресс. Вы добились грандиозных успехов в своей стране, и мы знаем, что это только начало.

Господин Президент, мы благодарны Вам за постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви.

Мы готовы и впредь сотрудничать с Вами в направлении развития связей между Азербайджаном и Украиной", - говорится в поздравительном письме.

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Советник генерального директора ООО "SOCAR ENERGY GEORGIA" Юрий Чахунашвили направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Дорогой Ильхам Гейдарович.

С особым чувством сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, радости семейной жизни, больших жизненных сил и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности во благо страны и народа.

Мы, Ваши студенческие друзья, искренне гордимся достигнутыми под Вашим руководством успехами Азербайджана как внутри страны, так и на международной арене.

Особенно зримо эти успехи проявились в нынешнем году в одержанных под Вашим руководством исторических победах азербайджанского народа.

Благодаря проводимой Вами мудрой и взвешенной внешней политике были созданы предпосылки, а Ваш талант Главнокомандующего и героизм азербайджанских солдат и офицеров вернули в родную гавань оккупированные земли.

Проводимая в настоящее время реабилитация возвращенных территорий убеждает, что уже в сравнительно недалеком будущем Нагорный Карабах станет жемчужиной Азербайджана.

Мы в очередной раз хотим заверить Вас, дорогой Ильхам Гейдарович, что готовы выполнить любое данное нам поручение.

Позвольте еще раз пожелать Вам всего самого доброго и скорейшей реализации Ваших планов и идей", - говорится в поздравительном письме.

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Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочного представителя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в МПА СНГ Айдын Джафаров направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Вы, выдающийся государственный и политический деятель, многое сделали и делаете для социально-экономического развития Азербайджанской Республики и укрепления ее авторитета на международной арене. Парламентарии стран Содружества высоко ценят Ваш большой личный вклад в развитие разностороннего взаимовыгодного сотрудничества и дружественных связей между государствами-участниками СНГ.

Сердечно желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, твердости духа и оптимизма, вдохновенного труда и дальнейших успехов в Вашей многогранной деятельности во имя процветания Азербайджанской Республики и благополучия ее граждан!" - говорится в поздравлении.

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Бывший Президент Украины Леонид Кучма поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Дорогой Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления с днем рождения.

Вы еще молоды, но уже вошли в тот "возраст мудрости", когда человек спокойно относится к праздничным подаркам. Так думал я начать свое поздравление. И хотел написать дальше: "Но наверняка Ваше сердце до сих пор бьется чаще, когда Вы думаете о бесценном подарке, обретенном Вами и Вашим народом совсем недавно".

Так, повторюсь, я хотел написать - но рука моя остановилась.

Нельзя назвать подарком возвращение того, что принадлежит тебе по праву.

Нельзя назвать подарком то, за что заплачено кровью.

Если Ваше сердце и вправду бьется чаще, то правильное слово здесь - не "подарок", а "гордость", "честь", "справедливость".

Это и есть мое пожелание Вам. Пусть и дальше пребудут с Вами гордость, честь и справедливость. И пусть они и дальше заставляют Ваше сердце биться чаще", - говорится в поздравлении.

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Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейших успехов в работе на высшем государственном посту, доброго здоровья, творческого вдохновения, счастья и благополучия, теплоты и внимания друзей, любви дорогих и близких Вам людей.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за Ваше внимание и поддержку взаимодействию между спецслужбами наших стран, которое и впредь будет служить гарантом обеспечения безопасности и защиты национальных интересов России и Азербайджана, сохранения мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.

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Ректор Московского государственного института международных отношений, академик Российской академии наук Анатолий Торкунов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Все, кто знают Вас, неизменно отмечают, что Вы - талантливый руководитель, яркий государственный деятель, человек, искренне преданный своему делу и всей душой радеющий за процветание Вашей страны и благополучие ее граждан.

Еще раз с гордостью поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, верных соратников и неизменной удачи в Вашей благородной работе на благо прекрасного Азербайджана", - говорится в поздравлении.

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Губернатор Ростовской области Российской Федерации Василий Голубев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Поздравляю Вас с днем рождения.

Примите пожелания успехов в государственной деятельности, эффективной реализации всех планов и проектов по развитию Азербайджанской Республики.

Доброго Вам здоровья, благополучия, счастья!" - говорится в поздравлении.

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Председатель Правления Ассоциации нотариусов России, почетный президент Конгресса азербайджанцев Европы Натиг Агамиров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Позвольте передать Вам сердечные поздравления с днем рождения и пожелания добра и благополучия, новых успехов в Вашей многотрудной деятельности во имя и на благо Азербайджана. Пусть, как и прежде, все Ваши дела и начинания находят заслуженный отклик и признание соотечественников, поддержку Ваших друзей и соратников!

В эти незабываемые дни, когда весь азербайджанский народ переживает радость исторической победы в Отечественной войне, я с особым чувством гордости и благодарности обращаюсь к Вам, Лидеру своего народа, Президенту родного Азербайджана.

Доблестная Азербайджанская армия под руководством своего Верховного главнокомандующего освободила от оккупации Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, оккупированные вооруженными силами Армении. Хвала Всевышнему!

Мы благодарны Вам за все, господин Президент. Являясь достойным продолжателем политического круга великого Гейдара Алиева, проводя последовательную и эффективную работу во всех сферах политической и социально-экономической жизни страны, в укреплении ее обороноспособности, Вы создали самое могущественное в истории Азербайджана государство и современную, оснащенную высокотехнологичным вооружением, боеспособную армию, вывели молодой Азербайджан в число сильных, влиятельных государств, сделали его региональным лидером.

Вы восстановили территориальную целостность нашей исторической Родины, вернули нам родную землю - прекрасный Карабах, который более четверти века находился под вражеским гнетом. Мой земной поклон Вам как человека, родившегося и выросшего в Агдаме и долгие годы лелеявшего теперь уже сбывшуюся мечту об освобождении своего родного города.

Вы обеспечили единство нашего народа, помогли ему расправить плечи, вернуть чувство национального достоинства, подняли на небывалую высоту морально-боевой дух молодежи. Вы возродили азербайджанский народ как победоносную нацию! Вы подарили нам неповторимое, не испытанное нашим поколением доселе ощущение Победы.

Вы достигли исторического успеха, которого не смог достичь ни один лидер, по крайней мере, за последние двести лет существования Азербайджана. Вы добились такого признания, о котором могут только желать многие руководители государств и народов.

Поэтому я хочу пожелать Вам, прежде всего, крепкого здоровья! Здоровья и терпения!

Уверен, что Ваш опыт политика, государственного деятеля и полководца, блестящего интеллектуала и дипломата, человека высочайшей культуры и разностороннего образования позволят Вам и в дальнейшем решать сложнейшие внутренние и международные проблемы.

В этом году я с особым чувством поздравляю Вас и всех соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев мира. У нашего народа еще никогда не было такого единства, как сегодня. Сохранение и упрочение этого единства - высшая цель и ценность для нашего народа.

Пусть наступающий год будет для Вас и родного Азербайджана успешным, наполненным яркими событиями, новыми добрыми делами и достижениями!

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким, прекрасного новогоднего настроения!" - говорится в поздравительном письме.

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Член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Президент, дорогой брат,

Передаю Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Уверен, что дружеские и братские отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой будут и дальше продолжать развиваться и расширяться во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству и Вашей уважаемой семье здоровья, счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана - мира и прогресса", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший премьер-министр Хорватии, член Международного центра Низами Гянджеви Ядранка Косор поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент Алиев, Ваше превосходительство.

По случаю Вашего дня рождения передаю Вам самые искренние пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия Вашей стране. Желаю, чтобы наступающий Новый год принес Вам и Вашей прекрасной семье здоровье, счастье, а Азербайджану - прогресс.

Ваше превосходительство, выражаю Вам признательность за поддержку деятельности Международного центра Низами Гянджеви, объединяющего нас вокруг идей взаимопонимания, толерантности и взаимного узнавания. Многочисленные встречи, организованные Международным центром Низами Гянджеви по всему миру, являются прекрасной возможностью ближе познакомиться с участниками, а также наладить новые дружеские связи между людьми и народами.

Господин Президент, как Вам известно, движущей силой, которая объединяет и ведет нас вперед, являются наши сопредседатели Вайра Вике-Фрейберга и Исмаил Серагельдин. Мы считаем Международный центр Низами Гянджеви нашим общим домом, где существует взаимная поддержка наших друзей. Благодарю Вас за предоставленную нам такую возможность, а также за постоянную поддержку.

Уважаемый Президент, поздравляю Вас с днем рождения, желаю претворения в жизнь всех Ваших желаний. Также, пользуясь случаем, желаю Вам доброго и успешного 2021 года.

Надеюсь на скорую встречу с Вами в Азербайджане", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий также поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Дорогой Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Ваша жизнь и деятельность неотделимы от жизни и судьбы Азербайджана. Понятно, что Вы не остановитесь на достигнутом, эффективно продолжая дело основателя современного Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Вы стали решительным, опытным, благородным и дальновидным государственным деятелем, общенациональным лидером Азербайджана.

В ноябре уходящего года мудрым и мужественным решением Вы вписали свое имя золотыми буквами не только в историю родного Азербайджана, но и в мировую хрестоматию разрешения конфликтов.

Я искренне дорожу и придаю большое значение высокому качеству российско-азербайджанских отношений, нашим личным тесным, дружеским отношениям, буду рад продолжить их и в будущем. Надеюсь и уверен, что наши совместные усилия выйдут на новый этап на благо наших народов.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов Вам и Вашей крепкой дружной семье, а братскому народу Азербайджана - счастья и процветания", - говорится в поздравлении.