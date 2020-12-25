Хикмет Гаджиев провел встречу в связи с созданием общественных советов в органах центральной исполнительной власти

Помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев провел встречу с руководителями органов центральной исполнительной власти по вопросам осуществления общественного контроля, решения проблем в этой области, усовершенствования нынешней правовой базы в этих органах.

Как сообщает Day.Az, Х.Гаджиев довел до сведения, что Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность осуществления общественного контроля над деятельностью государственных органов, дал соответствующие поручения и рекомендации в связи с активным участием объединений гражданского общества в изучении проблем в различных сферах и подготовке предложений по их решению.

Помощник президента отметил, что в 2013 году в стране была создана правовая база механизма общественного контроля, принят закон "Об общественном участии", но всё еще остаются серьезные проблемы в связи с его применением, в ряде органов центральной исполнительной власти не созданы общественные советы, а при создании и в деятельности многих из существующих советов были допущены серьезные недостатки.

В своих выступлениях представители органов центральной исполнительной власти подчеркнули, что иногда избранные в общественные советы представители НПО не знают своих функций, прав и обязанностей, а также бывают не проинформированы о сфере деятельности.