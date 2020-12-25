Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалью "За освобождение Физули"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За освобождение Физули".

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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