https://news.day.az/politics/1301710.html Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалью "За освобождение Физули" - Распоряжение
Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалью "За освобождение Физули" - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За освобождение Физули".
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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