Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение Ходжавенда"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За освобождение Ходжавенда".

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется