Президент Республики Сербия поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Сербия Александр Вучич направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Примите мои поздравления по случаю Дня рождения с искренними пожеланиями крепкого здоровья, чтобы Вы и дальше вели Азербайджанскую Республику по пути процветания.

С удовлетворением вспоминаю наши предыдущие встречи как возможность для открытого обмена мнениями и идеями по различным вопросам. Выражаю надежду, что в предстоящие годы мы продолжим старательно выстраивать содержательные отношения между нашими двумя странами.

Ценю Ваш вклад в развитие сербско-азербайджанских отношений в духе взаимного уважения и доверия. С особой признательностью за принципиальную позицию Азербайджана в вопросе Косово и Метохии, а также за поддержку, оказываемую Сербии в международных организациях, пользуюсь этой возможностью, чтобы подчеркнуть принципиальную приверженность Сербии уважению территориальной целостности и суверенитета стран-членов ООН.

С пожеланием, чтобы Вас всегда окружали искренние друзья и чтобы результаты Вашей самоотверженной работы всегда уважали благодарные потомки, примите заверения в моем самом высоком уважении", - говорится в поздравительном письме