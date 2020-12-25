Премьер-министры Азербайджана и Грузии договорились укреплять взаимовыгодное сотрудничество

Между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Георгием Гахарией 25 декабря состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Кабмине Азербайджана, премьер-министр Али Асадов поздравил Георгия Гахарию с переназначением на должность премьер-министра Грузии, а также поздравил с победой партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах в прошлом месяце.

В ходе телефонной беседы было отмечено, что высокий уровень азербайджано-грузинских отношений отражает стремление двух стран к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и углублению стратегического партнерства.

Была выражена уверенность в том, что эффективные двусторонние отношения во всех сферах будут и дальше укрепляться совместными усилиями на благо народов Азербайджана и Грузии.