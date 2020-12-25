Ставить под сомнение победу, которой азербайджанский народ ждал 30 лет - предел моральной деградации

Тот факт, что называющие себя "радикальной оппозицией", а на самом деле управляемые из-за рубежа элементы засуетились после великой Победы, завоеванной армией Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего, доказывает, что они ожидали другого.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend заместитель председателя партии Народного фронта единого Азербайджана, политический эксперт Эльчин Мирзабейли.

По его словам, кратковременное молчание, которое они демонстрировали во время войны, было просто маневром, чтобы избежать народного гнева.

"Теперь они воодушевились резолюциями, принятыми парламентами некоторых стран, которые не могут принять факта восстановления территориальной целостности Азербайджана, потеряв возможности воздействия на регион после урегулирования конфликта", - сказал эксперт.

Мирзабейли отметил, что, с другой стороны, эти элементы не могут переварить нерушимое единство Президента и народа, армии.

"Их ожидания и тут не оправдались. Каждый может обсуждать недостатки и проблемы в стране, высказать критическое отношение и выдвинуть предложения. Но ставить под сомнение победу, которой азербайджанский народ ждал 30 лет, выдвигать беспочвенные претензии в адрес архитектора этой победы, означает быть на стороне реваншистских сил Армении. Это предел моральной деградации", - сказал он.