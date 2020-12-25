Президент Монтенегро поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Монтенегро Мило Джуканович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
От всей души поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, успехов на высшем государственном посту.
Несмотря на тяжелый период, который мы переживаем в связи с пандемией, наши страны демонстрируют солидарность, продолжают вносить вклад в устойчивое развитие сотрудничества и тесных отношений между Монтенегро и Азербайджаном.
С нетерпением жду встречи с Вами в ближайшем будущем и желаю развития дружественному Азербайджану.
Прошу Вас принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравительном письме
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