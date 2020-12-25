Вот как выглядят Агдам и Джебраил после войны в Карабахе

Журналисты российского телеканала РБК одними из первых побывали на переданных Азербайджану территориях Карабаха.

Как сообщает Day.Az, съемочная группа РБК отправилась в Агдам и Джебраил: пообщались с беженцами из Карабаха и своими глазами увидели последствия войны.

Представляем вашему вниманию данное видео: