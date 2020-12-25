https://news.day.az/politics/1301731.html Вот как выглядят Агдам и Джебраил после войны в Карабахе - РЕПОРТАЖ РБК - ВИДЕО
Вот как выглядят Агдам и Джебраил после войны в Карабахе - РЕПОРТАЖ РБК - ВИДЕО
Журналисты российского телеканала РБК одними из первых побывали на переданных Азербайджану территориях Карабаха.
Как сообщает Day.Az, съемочная группа РБК отправилась в Агдам и Джебраил: пообщались с беженцами из Карабаха и своими глазами увидели последствия войны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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