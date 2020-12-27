Попытка реванша закончится для Армении катастрофой

Все эти пустые призывы реваншистского характера и надежды, что, свергнув Пашиняна, армяне сумеют вернуть ситуацию к довоенной, просто смешны. Стремящиеся к власти в Армении силы морочат голову своему народу, который не понимает, насколько опасны для армянской государственности подобные призывы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, комментируя заявления Президента Ильхама Алиева, сделанные в ходе недавней поездки на освобожденные территории Азербайджана.

Напомним, что глава государства подчеркнул, что мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении. И сегодня можем выполнить, о чем прекрасно знает армянская сторона. "Армянское общество должно сделать правильный вывод. Если они будут жить реваншистскими чувствами, то их конец будет плохим. Если сюда с той стороны будет выпущена хоть одна пуля, - отсюда до границы с Арменией 5 километров, - мы приведем их в такое состояние, что они забудут свои имена", - предупредил Президент Азербайджана.

По словам Мусабекова, Азербайджан всегда уважал международное право. У нашей страны нет и не было претензий на международно признанные территории Республики Армения. Но в Ереване должны понимать, что дальнейшая судьба этой страны полностью зависит от ее поведения. Армянам нужно серьезно прислушаться к предупреждениям Президента Азербайджана и забыть о возможности реванша навсегда.

"Проводя "разбор полетов" в Армении заявляли, что у них на границе с Азербайджаном стояли два армейских корпуса, которые, дескать, могли бы вторгнуться на территорию Азербайджана и изменить ситуацию в пользу Армении. И почему же не вторглись? Потому что в Ереване прекрасно знают, что всего в нескольких десятках километров от армянской столицы, в Нахчыване стоит Отдельная общевойсковая армия, которая по своей боеготовности и численности намного превышает оба этих корпуса. Да, армяне били по нашим городам с территории Армении, засылали оттуда якобы добровольцев и ополченцев, но если бы они попытались в наглую, открыто вторгнуться на территорию Азербайджана, война могла бы быть перенесена на территорию Армении и закончилась бы для нее полной катастрофой. Последствия были бы ужасающими для армянского государства", - сказал наш собеседник.

Планов по захвату каких-то территорий у Азербайджана нет и не было, еще раз подчеркнул депутат ММ, и военные действия на территорию Армении могли бы быть перенесены только в случае наглого и открытого вторжения ее вооруженных сил. Мощь азербайджанской армии и наличие под боком у Еревана крупной и сильной армейской группировки в НАР удержало Ереван от авантюрных попыток рейдов своих корпусов с армянской территории на территорию Азербайджана.

Тем не менее, расслабляться Азербайджану не стоит, считает Мусабеков. Нужно продолжать укреплять армию, повышать ее боеспособность и быть начеку. Во всяком до тех пор, пока в Армении не изменится государственная идеология.

"Как очень правильно заметил глава государства, никто не может гарантировать, что, спустя несколько лет, армянский фашизм вновь не поднимет голову. Поэтому Азербайджанское государство всегда должно быть сильным", - резюмировал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева