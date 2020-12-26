Полиция Армении о своих потерях в Карабахской войне

В боевых действиях в Нагорном Карабахе участвовало 6200 тысячи сотрудников полиции Армении, 65 - погибли. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ведомства, представив детальный список всех участников войны.

За весь период войны погибли 38 служащих войск полиции Армении, еще порядка четырех десятков получили ранения.

Еще шесть сотрудников полиции пропали без вести.