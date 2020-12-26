В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020-й год в подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке с целью совершенствования практических навыков применения бронетехники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе практических занятий военнослужащие проходят тренировку по строевой подготовке, обучаются на тренажерах - симуляторах, а также совершенствуют навыки вождения бронетехники.