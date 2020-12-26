https://news.day.az/politics/1301870.html Армения признала потерю еще 147 военнослужащих
Армения признала потерю еще 147 военнослужащих
Министерство обороны Армении опубликовало новый список армянских военнослужащих, убитых в Нагорном Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в новом списке имена еще 147 военных.
Минобороны Армении на сегодняшний день обнародовало имена лишь 2 017 убитых военных. По состоянию на 11 декабря служба судебной медицины Минздрава Армении провела экспертизу останков 2 996 военнослужащих.
По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства. Кроме этого, до сих пор обнаружены тела 1 073 убитых армянских военнослужащих.
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