Названа дата начала службы турецких военных в совместном с Россией центре по Карабаху

Военнослужащие ВС Турции под командованием бригадного генерала отправились в Азербайджан.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, утверждает в субботу телеканал NTV. По его данным, они должны приступить к службе в совместном с РФ наблюдательном центре по Нагорному Карабаху в январе.

Напомним, что 9 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.