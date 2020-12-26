Полковник-лейтенант Рамиз Джафаров, ставший шехидом в боях за Шушу

Рамиз Джафаров родился 10 декабря 1974 года в Украине. Окончил среднюю школу №11 города Сумгайыт. Он владел немецким, английским и русским языками.

В 1989-1992 годах Рамиз Джафаров получил образование в Военном лицее имени Нахчыванского, а в 1992-1996 годах - в Рязанском высшем воздушно-десантном училище. Он был участником апрельских боев 2016 года.

Полковник-лейтенант спецназа азербайджанской армии погиб 5 ноября в боях за освобождение Шуши. Джафаров, у которого остались пятеро детей, похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Ему было присвоено звание "Герой Отечественной войны".