https://news.day.az/politics/1301903.html Полковник-лейтенант Рамиз Джафаров, ставший шехидом в боях за Шушу
Полковник-лейтенант Рамиз Джафаров, ставший шехидом в боях за Шушу
Рамиз Джафаров родился 10 декабря 1974 года в Украине. Окончил среднюю школу №11 города Сумгайыт. Он владел немецким, английским и русским языками.
В 1989-1992 годах Рамиз Джафаров получил образование в Военном лицее имени Нахчыванского, а в 1992-1996 годах - в Рязанском высшем воздушно-десантном училище. Он был участником апрельских боев 2016 года.
Полковник-лейтенант спецназа азербайджанской армии погиб 5 ноября в боях за освобождение Шуши. Джафаров, у которого остались пятеро детей, похоронен на II Аллее почетного захоронения.
Ему было присвоено звание "Герой Отечественной войны".
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