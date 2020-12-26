Возбуждено уголовное дело в отношении еще 14 армян, совершивших военные преступления против Азербайджана.

Как передает Day.Az, в отношении Тонаяна Давида Самвеловича, Гаро Карапетяна, Эдуара Саакяна, Виктора Александрова, Александра Анахасяна, Андрея Аксюзяна, Сейрана Коджаманяна, Армена Мартояна, Гарегина Халуджуняна, Руслана Пекливаняна, Армена Мартояна, Сипана Моурадяна, Ардаса Оксузяна и Галуста Трапизоняна возбуждены уголовные дела по статьям 100, 114, 120, 186, 218, 279 и 318 УК Азербайджанской Республики. Представления об их аресте направлены в Насиминский районный суд.

Суд заочно избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.