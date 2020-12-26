Делегация во главе с Шахином Мустафаевым совершила визит в Россию

25 декабря делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым совершила визит в Российскую Федерацию.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в ходе визита азербайджанская делегация встретилась с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между нашими странами в различных областях. Ш.Мустафаев отметил, что главы государств придают особое значение развитию двусторонних связей, связи между нашими странами являются стратегическими и успешно развиваются во всех областях.

В ходе встречи были проведены переговоры по экспорту сельскохозяйственной продукции Азербайджана, нынешнему состоянию и темпам роста торговли между двумя странами.

Стороны обсудили и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.