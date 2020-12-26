В Армении потребовали отставки Пашиняна до внеочередных выборов

Оппозиционеры заявили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку до внеочередных выборов.

Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян назвал отставку Пашиняна неизбежной, а проведение внеочередных выборов - неприемлемым вариантом, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Политический труп ищет пути спасения, вновь прикрываясь народом, вновь пытается обмануть и ввести его в заблуждение. Твоя политическая смерть - уже реальность, а уход - неизбежен", - заявил Сагателян в Facebook.

Он отметил, что Пашинян пытается организовать внеочередные выборы за счет административных ресурсов.

"Этот вариант неприемлем. Имеется один путь - надо убрать предателя, после чего армянскому народу будет предоставлена возможность провести свободные, справедливые, прозрачные и конкурентоспособные выборы", - подчеркнул Сагателян.

Представитель партии "Отечество" Арсен Бабаян рассказал, что "оппозиция достигла серьезного успеха" и Пашинян уже понял, что нет никакой альтернативы его отставке.