https://news.day.az/politics/1301941.html Подразделения Азербайджанской Армии выполняют боевые стрельбы - ФОТО - ВИДЕО
Подразделения Азербайджанской Армии выполняют боевые стрельбы - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год, утвержденным министром обороны, практические занятия по боевой подготовке военнослужащих проводятся в суровых метеоусловиях и в различных рельефах местности, сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Перед началом занятий руководители учебных участков ознакомили личный состав, привлеченный к практическим занятиям, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями.
Военнослужащие проводят стрельбы из стрелкового оружия по целям условного противника и выполняют другие практические задачи.
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