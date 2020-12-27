Изгнание азербайджанцев из Армянской ССР приняло массовый характер не только после начала Карабахского конфликта 20 февраля 1988 г., но и до него.

Об этом говорят свидетельства азербайджанских беженцев АССР, записанных журналистами в феврале 1988 года ещё до Сумгаитских событий. Day.Az представляет часть этих записей:

"С 19 февраля мы не спали ни одной ночи. Азербайджанцы из соседних сел собрались в наш поселок им. Калинина Масисского района для безопасности. А сам поселок под охраной пограничных частей, - рассказал Гусейн Гамбаров из совхоза "Арарат" Масисского района. - Азербайджанскую школу закрыли. По ночам собирались у костра в центре села или поселка по 10-20 мужчин охранять дома. И все-таки не проходит такой ночи, чтобы не был подожжен какой-нибудь дом. Старики, женщины, дети ложатся одетыми, даже в обуви. Чтобы можно было вскочить и бежать".

"В нашем селе Арташат Масисского района подожгли три дома - У. Абдуллаева, А. Садыгова и Низами, - сообщает колхозник Гумбат Аббасов. - С 19 февраля нас не пускают на базары, выращенное нашим трудом пропадает. С 19 февраля вы не найдете ни одной азербайджанской фамилии в записях больниц, поликлиник, медпунктов Армении. Хотя живет там 200 тысяч азербайджанцев. Нам не продают хлеба и продуктов. Не допускают в городской транспорт. С 19 февраля начались массовые беспричинные увольнения азербайджанцев. Нам плевали в лицо в самом прямом смысле слова и кричали: "Турки, вон, вон с армянской земли!"..