Свидетельства азербайджанских беженцев из Армянской ССР, записанные журналистами ещё до Сумгаитских событий
Изгнание азербайджанцев из Армянской ССР приняло массовый характер не только после начала Карабахского конфликта 20 февраля 1988 г., но и до него.
Об этом говорят свидетельства азербайджанских беженцев АССР, записанных журналистами в феврале 1988 года ещё до Сумгаитских событий. Day.Az представляет часть этих записей:
"С 19 февраля мы не спали ни одной ночи. Азербайджанцы из соседних сел собрались в наш поселок им. Калинина Масисского района для безопасности. А сам поселок под охраной пограничных частей, - рассказал Гусейн Гамбаров из совхоза "Арарат" Масисского района. - Азербайджанскую школу закрыли. По ночам собирались у костра в центре села или поселка по 10-20 мужчин охранять дома. И все-таки не проходит такой ночи, чтобы не был подожжен какой-нибудь дом. Старики, женщины, дети ложатся одетыми, даже в обуви. Чтобы можно было вскочить и бежать".
"В нашем селе Арташат Масисского района подожгли три дома - У. Абдуллаева, А. Садыгова и Низами, - сообщает колхозник Гумбат Аббасов. - С 19 февраля нас не пускают на базары, выращенное нашим трудом пропадает. С 19 февраля вы не найдете ни одной азербайджанской фамилии в записях больниц, поликлиник, медпунктов Армении. Хотя живет там 200 тысяч азербайджанцев. Нам не продают хлеба и продуктов. Не допускают в городской транспорт. С 19 февраля начались массовые беспричинные увольнения азербайджанцев. Нам плевали в лицо в самом прямом смысле слова и кричали: "Турки, вон, вон с армянской земли!"..
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