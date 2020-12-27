Армения открыла своё воздушное пространство для самолетов Турции и Азербайджана

Армения открыла свое воздушное пространство для Турции и Азербайджана. Речь идет о гражданской авиации. Как сообщает издание "Авиа.про", сегодня состоялся первый рейс "Turkish Airlines". Пассажирский лайнер проследовал из Баку в Стамбул через Армению, передает Day.Az.

По данным издания, Анкара и Баку поставили Еревану ультиматум, согласно которому в случае, если Армения не откроет "воздух" для гражданской авиации двух стран, то Азербайджан в ответ закроет воздушное пространство для российских самолетов в Ереван.

Сообщается, что открытие неба стало для властей Армении вынужденной мерой, чтобы не оказаться оторванными от России. В случае закрытия сообщения через Азербайджан российским самолетам придется летать через Иран, что создает некоторе трудности.