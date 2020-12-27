Высокие награды вручены активистам азербайджанской диаспоры

В преддверии Международного Дня солидарности азербайджанцев, который отмечается выходцами из Азербайджана 31-го декабря по всему миру, Азербайджанский Государственный Комитет по работе с диаспорой провёл зум-конференцию, в которой приняло участие около пятисот человек из более чем пятидесяти стран мира, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая праздничное онлайн заседание председатель комитета господин Фуад Мурадов рассказал о работе комитета за истекший период, сделав акцент на особые обстоятельства, связанные с распространённой по всему миру пандемией Covid-19. В этих условиях вполне ожидаемым и понятным было бы снижение активности диаспорских организаций, однако деятельность диаспоры наоборот получила мощный импульс к действию с применением новых технических возможностей, предоставляемых интернетом.

Отечественная война Азербайджана за освобождение Карабаха и остальных оккупированных территорий не только привела к восстановлению территориальной целостности, но и показала истинный характер азербайджанского народа, сумевшего в тяжёлый период сплотиться вокруг своего Президента Ильхама Алиева, ставшего истинным героем и настоящим символом победы.

За активность, проявленную соотечественниками далеко за пределами Азербайджана, председатель комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов наградил 92 наших соотечественников, проживающих в 30 странах мира.

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" поздравляет одного из самых активных деятелей азербайджанской общины Израиля, члена правления "АзИз", директора Культурного центра по сохранению языка, исторического и культурного наследия горских евреев "Шолуми" Шауля Симан-Тов с заслуженной наградой - "Медалью за заслуги в диаспорской деятельности", которая была учреждена Президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым.

Особой благодарностью председателя госкомитета были отмечены президент "АзИз" Лев Спивак, директор азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяна Сальман, гл. редактор сайта AzIzNews Юрий Бочаров и члены правления "АзИз" рав Шмуэль Симантов и руководителя канала 24 Саадат Шукюрову-Исраелов.

Далее председатель Комитета специально подчеркнул очень важную поддержку государства Израиль, которую Азербайджан постоянно ощущал в нелёгкие дни Отечественной войны, и подчеркнул особую роль общины выходцев из Азербайджана в Израиля, успешно действующую в рамках народной дипломатии.

Правление международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" благодарит председателя Комитета по работе с диаспорой за высокую оценку своей работы на благо Азербайджана и Израиля.