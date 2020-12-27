Азербайджан улучшает обеспечение подразделений армии в освобожденном Карабахе

По поручению Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева принимаются неотложные меры по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации службы войск.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, который постоянно проявляет внимание и заботу о военнослужащих, с целью размещения, питания и бытового обслуживания личного состава азербайджанской армии, проходящего службу на территории, которая, находясь около 30 лет под оккупацией, была разорена и заминирована противником, а инфраструктура была разрушена, закуплены оснащенные самым современным оборудованием различные комплексы модульного типа, предусмотренные для применения в полевых условиях.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства осмотрели мобильные объекты модульного типа, закупленные для подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Было доложено, что для личного состава, несущего службу в освобожденных населенных пунктах, в горных местностях, на труднопроходимых высотах и в суровых климатических условиях, будут установлены контейнеры и палатки различных размеров, в которых имеются общежития, столовые, отдельные кухни и посудомоечные помещения, а также оружейные комнаты и малоразмерные совмещенные банно-санитарные узлы.

Было сообщено, что благодаря закупленному новому мобильному оборудованию личный состав постоянно будет обеспечен горячим питанием и бытовыми услугами.

Отмечалось, что для воинских частей, в которых личный состав размещен компактно, устанавливаются мобильные модульные комплексы с ещё большими возможностями, организуются банно-прачечные услуги. Соответствующие мероприятия по прокладке новых дорог, линий электропередачи, водо- и газопроводов к воинским частям, позициям и постам на освобожденных территориях, а также по организации боевого дежурства и службы войск продолжаются согласно плану.

До строительства стационарных медицинских пунктов на различных направлениях действуют мобильные полевые госпитали в целях обеспечения защиты здоровья военнослужащих.