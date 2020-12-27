"Либо нормализуем отношения с Азербайджаном и Турцией, либо придется паковать чемоданы"

Ветеран армянской дипломатии, советник первого президента Армении и переговорщик по Карабаху в 1991-1997 годах Жирайр Липаритян заявил, что "Армения должна нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией, либо придется паковать чемоданы и переселяться куда-то".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, по его мнению, у Армении должно появиться правительство, которое смотрит на соседей не так, как сейчас, не как на врагов: "Армения должна нормализовать отношения со всеми, поскольку, в конечном счете, это обеспечивает безопасность. Если останется сегодняшний настрой, будет доминировать ненависть и страх. Если эти две основные эмоции не будут анализироваться, то они станут основой стратегии Армении. Сейчас страх остается частью армянской политической мысли".

Необходимо налаживать отношения с соседями, говорить напрямую с Азербайджаном и Турцией, научиться понимать соседей, осознать, почему они на что-то отвечают "нет". Это даст уверенность в том, что вы общаетесь не с врагом, а с соседом, понимаете его проблемы, полагает Липаритян.

Он вспомнил, как в 1988 году один из лидеров дашнаков заявил: "Армения не может быть независимой, иначе турки придут и всех нас вырежут". "Но в таком случае Армения никогда не может стать независимой. Либо вы найдете способ общаться с ними, либо вам самим придется паковать чемоданы и переселяться куда-то", - убежден Жирайр Липаритян.