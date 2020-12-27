С приходом Никола в Армении никто не счастлив. У всего соросовского мира была мечта: вернуть Карабах и покончить с этим, чтобы оторвать Армению от России и направить к Западу. Мечте был положен конец, потому что у Армении сегодня нет Карабаха... у Армении нет суверенитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе своего очередного прямого эфира заявил бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

У Араика из Карабаха, этого клоуна, была мечта, чтобы он немного занялся клоунадой, заработал денег, переварил награбленные деньги и пошел вперед. Сейчас у него нет мечты, сейчас он ждет, кто будет первым судить или убивать его. У Анны Акопян была мечта. Она мечтала быть важной. Она ходила куда-то, что-то грабила. Сейчас у нее нет мечты. Она даже не может выйти из дома, а если выйдет, ее бросят в тюрьму.

У либеральных людей была мечта о том, что в Армении будет тотальная свобода, справедливость. Сегодня мы видим, что возбуждаются уголовные дела против людей просто за участие в митингах. Нет мечты, имя которой "Справедливая Армения".

У ЛГБТ-общины была мечта. Они мечтали, чтобы Никол победил, чтобы они жили более безопасно, чтобы общество уважало их, а государство защищало. Эта мечта была очень понятной, но Никол Пашинян даже их превратил в людей, подвергающихся гонениям со стороны общества.

Мечтой разных сектантских структур было разрушить Армянскую церковь, чтобы в Армении не была лишь одна церковь. Поэтому они взялись за пропаганду николизма. Но они стали совладельцами этого поражения. Они превратились в исполнителей воли Никола Пашиняна, их цели сравнялись с сатанистскими целями.

В Армении нет человека, чью мечту не разрушил Никол Пашинян.

Никол Пашинян отнял мечту родителей молодых людей, отправил их в мясорубку, продал за деньги. Мечта пролетариев о том, что Никол возьмет у Сашика 50 процентов, возьмет газозаправки и раздаст им, так и не исполнилась.

И самое главное: не исполнилась также мечта Никола Пашиняна. Он лгал целую жизнь, обманывал, вел людей на смерть, все делал ради славы и денег. Он не переварит деньги, а славы уже нет, потому что он делает все, чтобы не оставаться предателем. Но уже есть консенсус, что он предатель армянского народа, и таковым останется на века. Два человека пришли и разрушили Армению, разрушили наши мечты: Никол Пашинян и Анна Акопян. Убили, ограбили и лишили нас наших мечтаний", - сказал Микаэл Минасян.