Турция и в дальнейшем будет поддерживать братский Азербайджан

"Турция и в дальнейшем будет оказывать поддержку таким дружественным и братским странам, как Азербайджан, Северный Кипр, Ливия в плане их безопасности. Мы уважаем политическое единство и территориальную целостность всех стран, в частности своих соседей".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил находящийся с визитом в Ливии министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что наряду с установлением мира и стабильности в регионе Турция стремится полностью обеспечить безопасность своего 83-миллионного населения: "Поэтому Вооруженные силы Турции переживают очень напряженные времена. Наши солдаты с честью и профессионализмом выполняют свой долг. Эта деятельность по обеспечению прав и интересов Турции будет продолжена".